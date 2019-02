Lõuna politseiprefektuur teatas, et Põlvas hukkus 47-aastane mees, kes püüdis ketaslõikuriga mürsku pooleks saagida. Et selliseid surmasid ära hoida töötavad Eestis mitmed ametid, kes just tegelevad vanade lõhkekehade kahjutuks tegemisega.