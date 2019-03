«Õhtu!» Muusikud Simo ja Marko Atso; small-talk'i koolitaja Mihkel Kangur; ulmesõber Peeter Helme!

Kas tehnika areng tagab selle, et inimese ja roboti sümbioos on varsti reaalsus? Sellel teemal arutleme ulmesõbra Peeter Helme ja Postimehe tehnoloogiajuhi Andrus Raudsaluga. Uuringust selgub, et eestlased ei tee komplimente ja ei naerata piisavalt. Koolitaja Mihkel Kangur jagab nippe, kuidas panna eestlaste silmad särama. Muusikud Marko ja Simo Atso näitavad oma oskuseid. Lisaks peavad Ott Lepland ja Jaagup Kreem arvama ära, mis on kasti peidetud.