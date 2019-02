Poliitikas peab edu saavutamiseks inimestele meeldima. Edu saavutamiseks on televisioonis tantsitud, räpitud ja istutud isegi valededektori alla. Kas nüüd algab uus ajastu, sest peaministrikandidaadid keeldusid Kartin Lusti saatesse tulemast? Elu 24 tegi pika ülevaate sellest, mis vigureid on poliitikud televisioonis teinud. Teeme sellest põgusa sissevaate.