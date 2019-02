Hinnatõusu ja inflatsiooni peavad eestlased üheks olulisemaks probleemiks, nimelt 44 protsenti eestlastest väitis seda värskes eurobaromeetri uuringus. Küsiti ka inimeste meediatarbimise kohta. Selgub, et üle 70 protsendi inimestest saab oma info televisioonist, seda nii Eestis kui Euroopas. Ometi paistavad eestlased silma suure naiivsuse poolest, kui asi puudutab libauudiseid. Me arvame, et tunneme valeinfo kergesti ära, kuid tegelikult nii see pole.