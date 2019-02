Avaldati 11. aprillil esilinastuva filmi «Ott Tänak - The Movie» uus treiler. Film Tänakust peaks kõnetama märksa laiemat publikut kui ainult rallifänne. See on inimlik lugu keerulise iseloomuga sportlasest, kelle teekond rallimaailma tippu on olnud kui sõit ameerika mägedel.