Swedbanki teatel on kinnisvaraturg Eestis jätkuvalt aktiivne ja kõige agaramad laenuvõtjad on inimesed vanuses 28- kuni 31-eluaastat. Kui suuri summasid siia aga keskmiselt võetakse ja kas nullsissemaksega on ka võimalik eluasemelaenu saada?