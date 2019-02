Tervise- ja tööminister Riina Sikkut kinnitas Tallinna Haigla funktsionaalse arengukava esimese ja teise etapi dokumendid; arengukava näeb ette, et Lasnamäe meditsiinilinnakusse, Lauluväljaku lähistel, rajatakse praeguste Lääne- Tallinna ja Ida-Tallinna keskhaiglate asemel uus Tallinna Haigla. Põhja-Eesti Regionaalhaiglas ollakse aga veendunud, et uue haigla arengukavas on tulevaste ravimahtudega üle pingutatud. Nii näiteks prognoositakse Tallinna Haiglasse aastaks 2040 6,2 protsenti rohkem üldkirurgia juhtumeid, kui tänastes Tallinna keskhaiglates.