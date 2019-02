«Õhtu!» Jalkaäss Konstantin Vassiljev; kuppude ja kaanidega gripi vastu; tutvustame vahvat fänninänni!

Jalkaäss Konstantin Vassiljev on lõpuks saanud Poolast tulema ja on liitunud FC Floraga, uurime tema käest, mis juhtus ja millised on tema tulevikuplaanid. Gripihooajale saab vastu minna ka hoopis uuel viisil ja ravida end kaanide ja kuppude abil. Mitu bändisärki sinul kodus on? Vaatame üle, millist fänninänni erinevad bändid pakuvad. Kas Eestis peaksid olema ainult eestikeelsed lasteaiad ja koolid? Räägime eestivenelastega nende kogemustest.