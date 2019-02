Kolmapäevases saates «Õhtu!» seadis saatejuht Jüri sammud Synlabi, kus talle tehti tervisekontroll, et vaadata, kas temaga on kõik korras. Arsti juures selgus, et Jüril on D-vitamiini puudus, mida Jüri siis omakorda pisut valesti tõlgendas.