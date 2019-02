MUPO kontrollreid Põhja-Tallinnas näitas, et sealsed elanikud ei hooli liikluskorraldusvahenditest ning pargivad neid eirates otse keelutsoonis. Keelatud kohas parkimine on viinud selleni, et lumekoristusmasinad ei saa oma tööd teha ja olukord muutub veelgi hullemaks.