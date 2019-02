Eesti kaitsevägi ostab tankitõrjekompaniile uued relvad Iisraelist, mis on välja vihastanud prantslased, kes ei saanud liiga odava hinna tõttu konkurentsis osaleda. Prantslased hoiatavad, et kui Eesti ostab sõjatehnika Iisraelist, on see lühiajaline ja kasutu investeering.