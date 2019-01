Youtube'is levib igasuguseid jabuaraid videoklippe, millel on tohutult vaatajaid. Tuleb välja, et inimesi köidavad täiesti kummalised asjad. Me otsustasime välja uurida, miks sellised asjad müüvad. Seda käis meile seletamas meie oma sotsiaalmeediastaar Victoria Villig.