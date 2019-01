«Õhtu!» Ingrid Mänd: üks meesterahvas oli nõus maksma selle eest, et saaks mu jalgu nuusutada

Aktiivselt sotsiaalmeediasse pilte postitavad Ingrid Mänd ja Laura Põldvere on harjunud sellega, et vahel saadetakse teiste kasutajate poolt neile labase või nilbe sisuga pilte ja sõnumeid. Vahel sisaldavad need kirjad ka konkreetseid pakkumisi. «On pakutud raha minu kasutatud aluspesu eest, üks meesterahvas oli päris suuri summasid valmis maksma, et ta saaks mu jalgu nuusutada,» rääkis Mänd stuudios.