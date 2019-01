Möödunud aasta lõpu seisuga on Eestis enam kui veerand miljonit veist. Kuigi piimalehmade arv Eestis vähenes, suudeti piimatoodangut lehma kohta keskmiselt siiski kasvatada. Samas lihatoodang on statistikaameti andmetel kasvanud, eriti lamba-ja kitseliha osas, ent kasvanud on ka sealiha tootmine.