«Õhtu!» Rallisõber Olaf Suuder; hea isuga Näljane Nelik; jagame väärtuslikku infot veinihuvilistele!

Suur osa töötajatest pole oma ülemustega rahul. Isegi sedavõrd, et on nõus hea juhi nimel vähem palka saama. Kuidas juhtida inimesi, et kõik õnnelikud oleksid? Tuleb ja räägib juhtide ja meeskondade koolitaja Kaido Pajumaa. Maitseme ja hindame Näljase Nelikuga Tallinna söögikohtade burgereid. Külla tuleb rallispetsialist Olaf Suuder, kes teeb vaatajale selgeks, kumb on lootustandvam rallitaja, kas Jüri või Robi. Saate lõpuks saame teada, kuidas korgitserita veinipudelit avada ja milliseid jooke sõbrapäevaks külmkappi varuda.