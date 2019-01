Rail Balticu esindajad teatasid, et kolme Balti riiki Euroopaga ühendava raudtee rajamise nimel on viimasel ajal üsna jõudsalt edasi liigutud. Siiski on projektis veel palju määramatust, eriti rahastuse osas. Läbirääkimised muudab keeruliseks lähenev Brexit ning Itaalia halvenenud majandusseis. Siiski loodetakse hoolimata takistustest püsida ajagraafikus.