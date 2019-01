28. jaanuaril asub valitsuskoalitsioon arutama, kuidas veel selle Riigikogu koosseisu ajal kompenseerida Veb-fondi saagas ettevõtjatele neilt ebaõiglaselt ära võetud raha. Kas see tähendab, et 26 aastat väldanud loos, mille käigus toimus ka 32 mln dollari suurune tipptasemel mahitatud suurpettus, on saabumas mingi lõpplahendus?