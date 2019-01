«Õhtu!» Armastatud muusikud Ott Lepland ja Jaagup Kreem; sotsiaalmeediastaar Victoria Villig; ristsõnalegend loosib välja auto!

Meil on külas kaks suurepärast muusikut - Jaagup Kreem ja Ott Lepland, kes on otsustanud sõbrakuul minna tuurile. Lauljad räägivad oma värskest kontserdikavast ja ühtlasi astuvad üles ka meie toimetuse bändinurgas. Meie sotsiaalmeediastaar Victoria Villig tuleb ja seletab, mis on maailmas populaarsust koguvate Youtube'i staaride fenomen. Peeter Paul Mõtsküla räägib kavalast meetodist, mida Facebook kasutab, et saada ligipääs kasutajate kõikidele andmetele. Külastame Synlabi ja aitame ristsõnalegend Onu Unol auto välja loosida!