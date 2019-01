«Õhtu!» Andrus Vaariku ja Raivo E. Tamme poliitdebatt; Laura Põldvere ja Ingrid Mänd labastest sõnumitest sotsiaalmeedias; Erna Husko ja tema kuulus pepu!

Valimised on kohe tulemas ja seetõttu asuvad avasaates teineteisega debateerima armastatud näitlejad Andrus Vaarik ja Raivo E. Tamm, kes on otsustanud riigikokku kandideerida. Lähme külla meie oma Kim Kardashianile, kes on kuulus oma tagumiku poolest. Uurime välja, miks saadavad mehed naistele sotsiaalmeedias siivutuid sõnumeid. Taroloog annab vastuse, milline saatus ootab uut õhtusaadet ees.