Internetis trollimine võtab üha suuremaid mõõtmeid. Tuli avalikuks, et Sputniku propagandavõrgustik tegutses Eestis 13 internetileheküljel, mille eesmärk oli näidata venelaste elu Eestis hullemana kui see on. Paraku tegelevad trollimisega ka Eesti poliitikud.