Seltskonnastaar Anu Saagim andis teada, et kandideerib roheliste nimekirjas riigikokku. Ideid, millega poliitikas laineid lüüa, on Saagimil palju. Muuhulgas soovib ta näiteks, et Eesti arstid ei kardaks ravikanepi välja kirjutamist. Samuti on Saagim rohelise maailmavaate esindajana loobunud karusnaha kandmisest.