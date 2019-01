Valmiste eel on ehk paslik tsiteerida poeet Jüri Üdi. Jüri Üdi kirjutas omal ajal, et viimasel ajal saab Eestimaal nalja, et keegi leidis põõsa alt naise ja palja. See ehk oligi naljalugu. Aga edasi jätkame täiesti tõsiselt. Seltselu tegelasena tuntud Anu Saagim teatas, et kandideerib Eestimaa Roheliste nimekirjas Riigikokku.