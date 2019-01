Mahavok alustas selle nime all tegevust 1982. aastal. Bändi viimane album, “Galaktikad”, ilmus 2010. aastal ja oli nomineeritud Eesti Muusikaauhindadel Aasta Jazzalbumi kategoorias. Panus Eesti Muusikasse on auhind, mille saaja otsustavad Eesti Fonogrammitootjate Ühingu liikmed. Auhind antakse märkimisväärse panuse eest Eesti muusika arendamisse ja edendamisse. Helilooja ja muusiku Heini Vaikmaa sõnul on tunnustus neile suur au.