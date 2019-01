Kalev on mänginud tänavu idaliigas selgelt tulemuslikumalt kui Valgevene esiklubi. Donaldas Kairyse hoolealused paiknevad 5 võidu ja 7 kaotusega üheksandal kohal, vaid ühe võidu kaugusel kuuendal kohal asuvast Peterburi Zeniidist. Minsk on seevastu võitnud 11 mängust vaid kaks ning peab tegema imet, et hooaja teises pooles 13. kohalt play-off’i ronida. Kõigis üheksas kaotatud kohtumises on jäädud vastasele alla seejuures vähemalt seitsme punktiga.