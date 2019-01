Rahvamuusik Jalmar Vabarna on Reporteri saates naljaga pooleks üritanud juba mitmeid kordi Elmari raadiot setokeelseks muuta. Tõuke selleks andis asjaolu, et valminud on uus Eesti mängufilm, Johannes Pääsukese tõeline elu, mille tegevus toimub just Seto kuningriigis. Seetõttu usub folgimees Vabarna, et rahvast tuleks tiba harida.