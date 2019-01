Poliitikasse on tulnud uusi tuuli, aga ilmselt tuleb mõnel erakonnal sealt lahkuda. Keerulises seisus on Vabaerakond, kelle toetusprotsent on viimastel kuudel languses olnud. Kui täna oleksid valimised, siis korjaks Vabaerakond napi protsendi häältest.