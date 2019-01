Lätis elab ligi 3000 eestlast! Kes on läinud õppima, kes armastuse, kes parema töö pärast. Igatahes on meid seal piisavalt palju, et avada Eesti kool. Koolimaja on suur ja uhke ning sealt saadav eliitharidus meelitab eesti kooli õppima ka läti lapsi.