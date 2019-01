Siseminister tõdes pühadele ja aastavahetusele tagasi vaadates, et kõige suuremaks ohuks oleme oma lähedastele endiselt me ise. Lähisuhtevägivalla all kannatanute kohta tuli uue aasta esimesel päeval 84 väljakutset, samuti ei oska me alkoholi tarvitanuna hinnata ohtusid liikluses ega ümber käia ilutulestikuga.