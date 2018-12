Telesarja «Pank» 10. osa: Seriaali viimane jagu hüppab ajas edasi, kus sündmused saavad ootamatu lõpplahenduse

Lugu kuulatav Minu Meedia tellijatele

On möödunud mõned aastad. Toomas töötab Rootsis, kui maailma tabab suur finantskriis. Ülle on saanud rahandusministriks ja proovib päästa Eesti majandust, kuid ta teab, et meie panganduse saatus on Toomase kätes. Toomas peab langetama mitmeid keerulisi otsuseid.