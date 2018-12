Kohalike jõulufännide südameid võitnud lugu «Jõuluaeg» on rõõmsa ja positiivse sõnumiga. Suviste ütles oma laulu kohta: «Mind valdasid see loo kirjutamisel hästi helged, positiivsed ja tempokad emotsioonid.»

Küsimuse peale, mida muusik peab enda hea tuju muusikaks, vastas Suviste: «Ma kuulan palju gospelmuusikat, see on nii meeltülendav ja võimas.»

Suviste täpsustas, et tavaliselt tõstab ta tuju just kaasaegne gospel. «Samas, minu enda kirjutatud lugu «Jõuluaeg» on üks nägemus rõõmsast muusikast.»