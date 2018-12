Spordiaasta tähtede gala jõuab kanal 2 eetrisse juba nädala pärast, kuid publikul on veel võimalus oma sõna sekka öelda. Nominentide tutvustamisel oleme jõudnud aasta võistkonna favoriidi juurde, kelleks on rallipaar Ott Tänak ja Martin Järveoja. Kuidas on kaardilugeja Martin Järveoja tõusnud maailma tipptegijate sekka?