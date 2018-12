Keskkriminaalpolitsei pidas kinni kümme Danske panga endist töötajat, keda kahtlustatakse rahapesus. Kriminaalasi miljonite eurode liikumise uurimiseks on kestnud pisut üle aasta. Reporter uuris, kuidas on uurimisega seotud USA päritolu investor Bill Browder. Just tema tegi Eesti riigiprokuratuurile avalduse rahapesu uurimiseks.