Spordiaasta Tähed 2018 gala jõuab kõigi Kanal 2 vaatajate ette juba 27. detsembril. Lemmiku poolt saab hääletada Postimehe veebis. Aga, kes on need heerosed, kes meie taevas säravad? Vaieldamatult on üks neist kreeka-rooma maadleja Heiki Nabi.