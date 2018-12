Telesarja «Pank» 9. osa: suured otsused toovad kaasa saatuslikud tagajärjed

Sarja 9. osa on nähtav alates 21. detsembri südaööst.



Eesti uusimat ning kalleimat teleseriaali «Pank» saavad Minu Meedia tellijad nüüd vaadata Postimees TV vahendusel (ainult Eesti Vabariigi territooriumil). Osad on nähtavad piiramata aja vältel – kes kannatab oodata, võib peagi vaadata kasvõi kõiki osi korraga!



10-osalise teleseriaali «PANK» keskmes on sündmused ühes pangas, mille tegevus mõjutab olulisel määral kõigi riigi elanike käekäiku. 1990ndate alguses saabub panka Toomas, kes teeb peadpööritavat karjääri. Koos pangajuhtide Ülle ja Kaljuga rühitakse läbi majanduskriiside edasi suurema eesmärgi poole. Ent paratamatult tekivad konfliktid konkurentidega, tööpinge murendab inimsuhteid ja kõik tegelased on silmitsi oluliste valikutega.