Valitsev Miss Universum 23-aastane Demi-Leigh Nel-Peters on viimase aasta elanud USA-s New Yorgis. Lõuna-Aafrikast pärit naine on pidevalt mööda maailam reisinud ja Miss Universumi konkursi nimel tööd teinud. Peagi peab aga naine oma asjad korteris kokku pakkima ja uuele Miss universumile ruumi tegema.