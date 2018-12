«Hommik!» Motivatsioonikõneleja Pritson-Tamme: kui ma ütlen, et olen kuninganna, siis nii ongi

Pritson-Tamme sõnul saab iga inimene ise valida, milline tema elu ja teekond on. Kui inimene mõtleb, et ta on ohver, siis seda ta ongi. "Sul on alati valida, missugust lugu sa räägid iseendale. Kui mina ütlen stuudiosse tulles, et vot ma olen täna kuninganna. Ma tunnen ennast kuningannana," seletas Pritson-Tamme.