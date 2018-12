Tavaline nimene ei peaks muretsema, kui kodus on Huawei telefon või arvuti. Riigivõrkudes peaks asja vaatama kriitilisema pilguga ja riske hindama. Selge on see, et nii väikses riigis nagu Eesti seda on, ei ole võimalik kõikide tootjate seadmeid läbi testida. Tuleb aru saada, et tavainimene annab ise oma andmeid oluliselt rohkem erinevatesse keskkondadesse üles, kui võib-olla sealt kuskilt mujalt võtta on.