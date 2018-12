Estonia kaevanduses hakatakse ka suuri masinaid maa all parandama. Töö kaevanduses muutub iga aastaga üha efektiivsemaks ning elu maa-all on justkui lust ja lillepidu. Seda viimast muidugi mitte, kuid Estonia kaevanduses kaevurid on rahul nii oma töö kui ka palgaga.