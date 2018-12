Täna jagati kodanikujulguse aumärke neile inimestele, kes on päästnud teiste elusid ja hoidnud ära traagilisi sündmusi. Noorim tunnustuse saaja on 8-aastane tüdruk Casandra, kes helistas politseisse hoolimata sellest, et klassivennad teda noaga ähvardasid.