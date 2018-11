Eva Truuverk on Maaimakoristuspäeva üks initsiaatoreid ja eestvedajaid ning Teeme Ära sihtasutuse juhataja. Truuverki enda sõnul on auhinda saada ikka tore, aga tegelikult võiks see olla lausa terve tiimi auhind. «Meil on hästi ägedad toetajad ja partnerid ka. Ma ei tea, kas sattunud või me oleme nad leidnud. See on täiesti uskumatu, milliseid särasilmasid on olemas Eestis ja maailmas,» kiitis Truuverk.