Maapiirkondades on arstide puudus, kuna väikses kohas töötamine ei ole paljudele piisavalt motiveeriv, ka lähtetoetused on aastaid olnud samad. Sikkuti sõnul võiks seda toetust vähemalt kahekordistada. «Arvestades seda, et lähtetoetus tegelikult on suhteliselt väikse eelarve mõjuga, siis ma arvan, et see on järgmisel aastal tehtav.»