Märkimisväärsel osal inimestel on mingi foobia, millega ta peab toime tulema ja sellega koos elama. Igale foobiale on mõeldud ka oma nimetus, kuid kõige levinumad on ilmselt need, kus kardetakse ämblikke või roomajaid. Hirmud on meil kõigil, aga foobia on haiguslik ärevus, mis võib hakata elu segama ja siis tuleks sellega juba tegelema hakata.