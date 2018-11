TalTechi uues laboris saab uurida ja testida elektrisüsteemide kaitsemehhanisme. Sisuliselt saab läbi mängida elektrivoolu katkestuse nii, et vool ei kaoks tervest regioonist. Kõik need teadmised on eriti vajalikud arvestades Eesti desünkroniseerimist Venemaa elektrivõrgust.