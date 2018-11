«Minu poliitiline kreedo on see, et Eesti piir on Tartu rahulepingu järgne ja mina mõtlesin, et kuna keegi seda poliitikas ei nõua, siis ei ole ka minul kohta poliitikas. Aga nüüd ma olen näinud, et ma olin pime. Ma ei teadnud seda, et aastaid tagasi juba on Isamaa juht Helir-Valdor Seeder seda täiesti avalikult nõudnud.»