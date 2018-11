Tänavu on Eestis tulekahjudes hukkunud juba sama palju inimesi, kui terve eelmise aastaga kokku. Viimane traagiline tulesurm oli Pärnu külje all Sindis ööl vastu eilset. Seal elu kaotanud meest üritati juba pikka aega veenda, et ta ohutumasse kohta koliks.