«Hommik!» Kasvatusteadlane laste nutiharjumustest: nutivahend ei ole üdini halb, kui seda harival eesmärgil kasutada

Laste täielik eemaldamine nutiseadmetest ei ole Kristi Vinter-Nemvaltsi arvates vajalik, peab lihtsalt jälgima, et see ei varjutaks seda, mis päris maailmas toimub. Kui laps ei taha enam pere või sõpradega aega veeta, siis see on ilmselt ohumärk, millele peaks tähelepanu pöörama.