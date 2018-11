«Hommik!» Ülemaailmne sporditrend keskendub tuharate treenimisele! Millised on selle jaoks sobivad harjutused?

Uskuge või mitte, aga järjekordne ülemaailmne sporditrend on ka meieni jõudnud - selleks on väga intensiivne tuharatreening! MyFitnessi eratreener Kadri Paadi sõnul tuleks siiski trenni tehes pöörata tähelepanu ka teistele kehaosadele. «Me peame ikkagi kogu keha hoidma proportsioonis ja ilusas vormis, aga ütleme nii, et sellele piirkonnale fookust suunata - miks mitte, võib ju teha seda küll. Kindlasti tuleks seda teha teadlikult ja läbimõeldult.»