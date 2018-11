«Teinekord vaatad, et üks auto on seisnud juba päris pikalt ja kogunud endale õietolmu ja siis lund ja kõike muud ja takistab eluolu, pluss sellel on ka oluline keskkonnamõju selles mõttes, et teadupärast auto ei koosne mitte ainult tahketest osadest, vaid ka nii mõnestki vedelikust ja kui see nüüd lihtsalt sealt välja valgub või lastakse meelega, siis see keskkonnamõju on päris tugev,» rääkis Heinma.