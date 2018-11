Nüüd aga jätkame rubriigiga «Moodne kohtuotsus». Kas teie loete alati kutse läbi ja süvenete ka riietusnõudele. Elu näitab, et lisaks sellele, et te panete kalendrisse peo kuupäeva ja koha ei piisa. Kui stiilinõet varakult ära ei fikseeri, siis võib juhtuda nii, et kõik külalised on kutsutud peole mustas, teie aga saabute sinna nagu valge vares. Kohe saate teada, kes oli Olympic Casino glamuursel juubelipeol kutse lugemata jätnud!