Just Film on Pimedate Ööde Filmifestivali (PÖFF) laste- ja noortefilmide alafestival, mis koosneb lastefilmide ja noortefilmide võistlusprogrammist ning eriprogrammidest. Just Film toimub igal aastal novembrikuus sarnaselt PÖFFi põhiprogrammiga.